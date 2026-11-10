Trump Rusya Ukrayna barışı için umutlu: Çatışmayı sona erdirme yönünde çok güçlü eğilim görüyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, Abu Dabi’de yapılacak yeni tur Rusya-Ukrayna görüşmelerinden umutlu olduğunu açıkladı. Savaşın sona ermesi için iki tarafla da temasların sürdüğünü belirten Trump, barışın yakın zamanda sağlanabileceğine inandığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da katıldığı brifingde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Abu Dabi'de gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna görüşmelerine temas eden ABD Başkanı, görüşmelerden oldukça umutlu olduklarını vurguladı.
Salı günü Abu Dabi'de başlayacak yeni tur görüşmeleri yakından izlediğini ve çok umutlu olduğunu kaydeden Trump, "Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirme yönünde çok güçlü bir eğilim görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Savaşın artık sona ermesini istediğini ve bunun için iki tarafla da görüşmeye devam ettiklerini kaydeden ABD Başkanı, savaşın yakında sona ermesi yönünde ümitli olduğunu ifade etti.
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