Trump: Rusya-Ukrayna müzakereleri başlayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. Putin ile uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, birlikte çalışmanın iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti. Trump, "Öncelikle, her ikimizin de mutabık kaldığı üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan milyonlarca ölümü durdurmak istiyoruz.

Birbirimizi ziyaret etmek de dahil çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca ekiplerimizin (savaşı durdurmak üzere) derhal müzakerelere başlaması konusunda da mutabık kaldık" dedi. Putin'e teşekkür eden Trump, "Ben Başkan olsaydım yaşanmayacak olan bir savaşta milyonlarca insan öldü ama bu savaş artık sona ermeli. Bu çabanın yakında başarılı bir sonuca ulaşacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Trump, Putin'in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüştü. Trump, Zelenskiy'nin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi "barış istediğini" ve müzakerelerin olumlu geçeceğine inandığını söyledi.