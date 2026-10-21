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Trump: “Rusya-Ukrayna’da çözüme hiç olmadığı kadar yakınız”

Trump: “Rusya-Ukrayna’da çözüme hiç olmadığı kadar yakınız”

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump konuya ilişkin konuşmasında, "Geçen gün Vladimir Putin ile Ukrayna savaşının çözüme kavuşturulması konusunda konuşuyorduk. Bence bu konuda bir çözüme yaklaşıyoruz. Belki de şu anda çözüme daha önce hiç olmadığı kadar yakınız." İfadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 23:04

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği yuvarlak masa toplantısında, basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için yönetim olarak çalışmaya devam ettiklerini ve Moskova ile temasların yoğunlaştığını anlatan Trump, sonuca yakın oldukları mesajını verdi.

ABD Başkanı Trump, sürece ilişkin, "Geçen gün Vladimir Putin ile Ukrayna savaşının çözüme kavuşturulması konusunda konuşuyorduk. Bence bu konuda bir çözüme yaklaşıyoruz. Belki de şu anda çözüme daha önce hiç olmadığı kadar yakınız." değerlendirmesinde bulundu.