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Trump: “Rusya’daki salgının biyolojik bir silah" kaynaklı olduğunu düşünmüyoruz”

Trump: “Rusya’daki salgının biyolojik bir silah" kaynaklı olduğunu düşünmüyoruz”

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'da ortaya çıkan salgın şüphesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusların, durumun kontrol altında olduğunu açıkladığını anımsatan Trump, söz konusu durumun "biyolojik bir silah" kaynaklı olduğunu düşünmediklerini belirtti.

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2026 21:32

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Rusya'daki salgın şüphesinin "biyolojik bir silah olup olmadığı" yönündeki soruya, "Biz öyle düşünmüyoruz. Yakında öğreneceğiz ama biz öyle düşünmüyoruz." yanıtını verdi.

Rusların, durumun kontrol altında olduğunu açıkladığını anımsatan Trump, "Umuyoruz ki bu çok gelişmiş, çok akıllı bir sistemdir ve onlar da durumun tamamen kontrol altında olduğunu söylüyor. O yüzden umarız ki öyle değildir." değerlendirmesini yaptı.