Trump, Rusya’nın saldırılarından hiç memnun olmadığını dile getirdi! “Barış anlaşmasına giden yolda büyük bir taviz”

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Kiev’e yönelik son saldırılarından hiç memnun olmadığını açık bir şekilde ifade ederek, Putin’in savaşı durdurup Ukrayna’nın tamamını ele geçirmemesini barış anlaşmasına giden yolda “büyük bir taviz” olarak nitelendirdi.

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 22:53 Son Güncelleme: 24 Nisan 2025 22:58

Trump, Rusya'nın Kiev'e yönelik son saldırılarından hiç memnun olmadığını açık bir şekilde dile getirdi ve bu saldırıların tam da barış görüşmeleri sürerken yaşanmasının kötü olduğunu belirtti. Rusya'nın Kiev'e saldırılarını, "Bundan memnun değilim; barış müzakerelerinin tam ortasındayken füzeler ateşlendi ve ben bundan memnun değilim." ifadesiyle yorumlayan Trump, Rusya'ya bu saldırılarını durdurma ve barış anlaşmasına yönelmesi konusunda "çok ciddi baskı yaptıklarını" vurguladı.

"OLDUKÇA BÜYÜK TAVİZLER" "Barışa daha yaklaşmak için Rusya bugüne kadar ne gibi tavizler verdi?" şeklindeki bir soruya yanıt veren Trump, "Savaşı durdurmak ve tüm ülkeyi ele geçirmekten vazgeçmek, bunlar (Rusya'nın verdiği) oldukça büyük tavizler." dedi. İki tarafın da anlaşmayı kabul edeceğine inandığını söyleyen Trump, bir an önce savaşın sona erip anlaşmanın imzalanmasını umduğunu belirtti.