Trump: Saldırılar uzun sürebilir
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarla ilgili çelişkili açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Beyaz Saray'da düzenlediği bazı Amerikan askerlerine Onur Madalyası verilen törende İran'la ilgili güncel duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek için bu saldırıları başlattıklarını ileri sürdü. Trump, "Şu anda takvim açısından tahminlerimizin ilerisindeyiz. Dört ila beş hafta süreceğini tahmin etmiştik, ama bundan daha uzun süre devam etme kapasitemiz var" dedi. İran'ın yakında Amerikan topraklarına ulaşabilecek füzelere de sahip olacağını savunan ABD Başkanı, New York Post'a yaptığı açıklamada da "gerekli olması halinde" ABD kara birliklerini İran'a gönderme olasılığını dışlamadıklarını bildirdi.