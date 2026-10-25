Trump sandığı gitti: Ara seçimler için oyunu kullandı

Trump, böylece bizzat sandığa giderek oyunu kullanmış oldu.

Trump, eşi Melania Trump ile gittiği Palm Beach'teki bir seçim merkezinde oy verdi.

ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında posta yoluyla oy kullanmaya karşı olduğunu ve herkesin şahsen seçim merkezlerine giderek oylarını kullanması gerektiğini ifade ediyordu.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde birçok eyalette erken oy kullanma işlemleri sürüyor.