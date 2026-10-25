Trump sandığı gitti: Ara seçimler için oyunu kullandı
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Florida’nın Palm Beach kentinde sandık başına gitti. Eşi Melania Trump ile oy kullanan Trump’ın, daha önce posta yoluyla oy kullanmaya karşı çıkarak seçmenleri şahsen sandığa gitmeye çağırması dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri kapsamında erken oy kullanma işlemlerinin başladığı Florida'da oyunu kullandı.
Trump, eşi Melania Trump ile gittiği Palm Beach'teki bir seçim merkezinde oy verdi.
Trump, böylece bizzat sandığa giderek oyunu kullanmış oldu.
ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında posta yoluyla oy kullanmaya karşı olduğunu ve herkesin şahsen seçim merkezlerine giderek oylarını kullanması gerektiğini ifade ediyordu.
ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde birçok eyalette erken oy kullanma işlemleri sürüyor.