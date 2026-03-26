Trump savaşı bitirmek istiyor! “Haftalar içinde sona ersin” talimatı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, çatışmaların uzamasını istemediği öne sürüldü.

The Wall Street Journal'ın haberine göre Trump, yakın çevresine İran'a yönelik saldırıların son aşamalarına gelindiğini ifade etti.

4-6 HAFTALIK PLAN

Haberde yer alan kaynaklar, Trump'ın daha önce belirlenen 4 ila 6 haftalık plana uyulmasını istediğini ve savaşın önümüzdeki haftalarda hızla sona erdirilmesi talimatını verdiğini aktardı.

Kaynaklar, Trump'ın, İran'a saldırılar nedeniyle ülke içindeki yaklaşan ara seçimler, düzensiz göçmenler gibi konulardan dikkatinin dağıldığını düşündüğünü belirtti.

Öte yandan, kaynaklar, Trump'ın, ABD'nin İran'ın petrolünün bir kısmına erişim sağlamasını varılacak herhangi bir anlaşmanın parçası yapma fikrini danışmanlarına sunduğunu ancak bu konuda henüz bir plan olmadığını iddia etti.

Kaynaklar, Trump'ın saldırılar konusundaki kararlarını tahmin etmenin zor olduğunu belirtti.

⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.