Trump seçim yenilgisinin nedenlerini açıkladı: İsrail’e karşı büyük bir hoşnutsuzluk var

Donald Trump, " İsrail 'e karşı büyük bir hoşnutsuzluk var. Bir yandan savaşın kendisi ve bir yandan da benzin fiyatları var. Bence bunlar başlıca nedenler." ifadesini kullandı.

Halkın, İran 'a saldırılar ve benzin fiyatlarının artmasından hoşlanmadığını söyleyen Trump, "(Artan petrol fiyatlarından) Savaşı sorumlu tuttular. Bence savaşı büyük ölçüde bu nedenle sevmediler çünkü İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda herkes hemfikir." diye konuştu.

"GÖÇMEN POLİTİKALARIMIZ ÇOK KATIYDI"

İran konusunda verdiği kararların tarihsel açıdan çok iyi olacağını söyleyen Trump, "Bugün ve yarın için iyi bir karar mı? Belki değil. Ama ülkemiz için doğru olanı yapmak zorundayım." dedi.

Kendisi görevdeyken İran'ın nükleer silah elde etmesi ihtimaline ilişkin olarak da Trump, "Eğer nükleer silaha sahip olsalardı, çok ağır eleştirilere maruz kalırdım. Hem de şu anda olandan çok daha ağır eleştirilere." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, seçimlerin ardından İran'a saldırıların artırılıp artırılmayacağı sorusu üzerine de buna gerek olmadığını kaydetti.

Göçmen politikalarının "çok katı" olduğunu kabul eden Trump, "Kimileri bunun harika olduğunu düşünürken kimileri de çok katı olduğunu söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Kongre'de çoğunluğu elde eden demokratlarla göçmen politikalarıyla ilgili bir anlaşmaya açık olduğunu da vurguladı.