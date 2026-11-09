Trump seçim yenilgisinin nedenlerini açıkladı: İsrail’e karşı büyük bir hoşnutsuzluk var
ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki kaybında İran savaşı ve artan akaryakıt fiyatlarının etkili olduğunu söyledi. İsrail’e yönelik toplumsal tepkinin büyüdüğünü vurgulayan Trump, göçmen politikalarının da seçmenler arasında tartışma yarattığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan yayın kuruluşu CBS televizyonunda yayımlanan "60 Minutes" programına konuk oldu.
ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, Cumhuriyetçi Partinin oy kaybının en büyük sebebinin, kendisinin oy pusulasında yer almaması olduğunu yineledi.
Halkın, İran'a saldırılar ve benzin fiyatlarının artmasından hoşlanmadığını söyleyen Trump, "(Artan petrol fiyatlarından) Savaşı sorumlu tuttular. Bence savaşı büyük ölçüde bu nedenle sevmediler çünkü İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda herkes hemfikir." diye konuştu.
Donald Trump, "İsrail'e karşı büyük bir hoşnutsuzluk var. Bir yandan savaşın kendisi ve bir yandan da benzin fiyatları var. Bence bunlar başlıca nedenler." ifadesini kullandı.
"GÖÇMEN POLİTİKALARIMIZ ÇOK KATIYDI"
İran konusunda verdiği kararların tarihsel açıdan çok iyi olacağını söyleyen Trump, "Bugün ve yarın için iyi bir karar mı? Belki değil. Ama ülkemiz için doğru olanı yapmak zorundayım." dedi.
Kendisi görevdeyken İran'ın nükleer silah elde etmesi ihtimaline ilişkin olarak da Trump, "Eğer nükleer silaha sahip olsalardı, çok ağır eleştirilere maruz kalırdım. Hem de şu anda olandan çok daha ağır eleştirilere." diye konuştu.
ABD Başkanı Trump, seçimlerin ardından İran'a saldırıların artırılıp artırılmayacağı sorusu üzerine de buna gerek olmadığını kaydetti.
Göçmen politikalarının "çok katı" olduğunu kabul eden Trump, "Kimileri bunun harika olduğunu düşünürken kimileri de çok katı olduğunu söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, Kongre'de çoğunluğu elde eden demokratlarla göçmen politikalarıyla ilgili bir anlaşmaya açık olduğunu da vurguladı.
"VANCE'İN PAYLAŞIMINA İTİRAZIM YOK"
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, seçimlerin ardından yaptığı paylaşımda kullandığı "Kaybetmemizin nedeni savaştır" ifadesine ilişkin görüşleri sorulan Trump, buna bir itirazının olmadığını söyledi.
Vance'in paylaşımı yapmadan önce kendisine ulaştığını ve fikrini sorduğunu belirten Trump, Vance'e istediği paylaşımı yapabileceğini söylediğini aktardı.
Donald Trump, "Bence eksik bıraktığı tek şey şudur: Ona hiç sormadım ama, eğer tekrar yapman gerekseydi yine yapar mıydın? Çünkü o karar alma mekanizmasının bir parçası." sözlerini sarf etti.