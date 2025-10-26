Trump: Şi ile iyi bir görüşme gerçekleştireceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Malezya, Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan 5 günlük Asya turuna çıkarken önemli açıklamalarda bulundu. 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşme ile ilgili açıklamada bulunan ABD Başkanı, "Devlet Başkan Şi ile konuşacak çok şeyimiz var, onun da bizimle konuşacak çok şeyi var. İyi bir görüşme olacağını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı. Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmeye açık olduğunu belirten Trump, Kuzey Kore'nin elinde çok sayıda nükleer silah olduğunu savundu.