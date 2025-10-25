Trump: “Şi ile olumlu bir görüşme gerçekleştireceğiz”
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore’de gerçekleştireceği görüşmenin “olumlu” geçeceğini söyledi. Trump, iki ülke arasındaki ticaret gerilimi, gümrük vergileri ve Tayvan meselesinin görüşmenin ana gündemini oluşturacağını belirtti.
Malezya, Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan 5 günlük Asya turuna başlamak üzere Beyaz Saray'dan ayrılan Trump, Çin lideri Şi ile 30 Ekim'de bir araya geleceğini hatırlatarak, "Başkan Şi ile konuşacak çok konumuz var, onun da bizimle paylaşacağı çok şey var. İyi bir görüşme olacağını düşünüyorum" dedi.
GÜMRÜK VERGİLERİ VE TAYVAN MESELESİ GÜNDEMDE
Trump, görüşmede özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret ve karşılıklı gümrük vergileri ile Tayvan konusunun tüm yönleriyle ele alınacağını söyledi.
KANADA'YA SERT SÖZLER: "KİRLİ BİR OYUN OYNUYORLAR"
Trump, Kanada ile ticaret anlaşmasını sonlandırma kararına da değinerek, şu an için Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşmeyi planlamadığını ve Kanada'nın kirli bir oyun oynadığını iddia etti.