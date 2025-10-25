Trump: “Şi ile olumlu bir görüşme gerçekleştireceğiz”

Malezya, Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan 5 günlük Asya turuna başlamak üzere Beyaz Saray'dan ayrılan Trump, Çin lideri Şi ile 30 Ekim'de bir araya geleceğini hatırlatarak, "Başkan Şi ile konuşacak çok konumuz var, onun da bizimle paylaşacağı çok şey var. İyi bir görüşme olacağını düşünüyorum" dedi.

GÜMRÜK VERGİLERİ VE TAYVAN MESELESİ GÜNDEMDE

Trump, görüşmede özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret ve karşılıklı gümrük vergileri ile Tayvan konusunun tüm yönleriyle ele alınacağını söyledi.