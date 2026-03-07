Trump silah üretiminin artırılması için savunma şirketleriyle görüştü!
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da silah üretiminin artırılması için şirket yöneticileriyle gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. ABD'nin en büyük savunma sanayi şirketleriyle üretim programlarını görüşmek üzere çok verimli bir toplantı yaptıklarını ifade eden Trump, “Silahların üretimini dört katına çıkarmayı kabul ettiler." dedi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da silah üreticisi şirket yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından Truth Social hesabından bir açıklama yaptı. Trump, açıklamasında, "ABD'nin en büyük savunma sanayi şirketleriyle üretim programlarını görüşmek üzere çok verimli bir toplantı yaptık.
Şirketler, mümkün olan en kısa sürede en yüksek üretim miktarına ulaşmak istediğimiz 'gelişmiş silahların üretimini dört katına çıkarmayı kabul ettiler." ifadelerini kullandı.
Söz konusu şirketlerin üretim kapasitelerini maksimum seviyeye çıkardıklarını kaydeden Trump, "Bu silahların çoğunun üretimi halihazırda devam etmektedir.