Trump siyah kuşak aldı: Kongreye böyle gideceğim

"SEÇİLİRSEM KONGRE'YE TEKVANDO KIYAFETİYLE GİDECEĞİM"

2024 başkanlık seçiminde yeniden başkanlık koltuğuna oturması halinde Kongre'de tekvando kıyafeti giyme sözü veren Trump, Lee'ye ABD'de tekvando gösterisi yapmaya davet etti.

TRUMP'TAN DESTEK İSTEDİ

"Trump'ın tekvandoyla bir hayli ilgili olduğunu duydum." diyen Lee de eski liderden Kukkiwon ve tekvando için destek istedi.

PUTİN'İN DE SİYAH KUŞAĞI VAR

Kukkiwon'un internet sitesine göre tekvandoda bu en yüksek seviyeye ulaşmak için adayın, en az 9 yıl bu sporu yapmış olması ve 'Tekvando Hayatı' ya da 'Tekvando Ruhu' konulu en az 10 sayfalık bir rapor sunmaları gerekiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 2013'te Güney Kore ziyaretinde tekvandoda fahri siyah kuşak almış ve 'büyük usta' ilan edilmişti.

11 yaşından beri judo yapan ve judoya 'ilk aşkım' diyen Putin, 2000'de Japonya'ya yaptığı ziyaret sırasında fırlatma gibi teknikleri bizzat göstermişti. Putin'in judoda da siyah kuşağı var.