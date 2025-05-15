Trump, son durağı BAE’de

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu turunun üçüncü ayağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ulaştı. Trump'ı taşıyan uçak Uluslararası Zayed Havalimanı'na inerken, ABD Başkanı'nı BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el Nahyan resmi törenle karşıladı. Ortadoğu turunun ilk ayağında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Trump, daha sonra turunun ikinci durağı olan Katar'a, ardından da BAE'ye geçmiş oldu. Bu tur, Trump'ın geçen ocakta başlayan ikinci başkanlık döneminin ilk yurtdışı gezisi sayılıyor.