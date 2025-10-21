Trump-Soros kavgası kızışıyor

ABD'de Donald Trump yönetimi, Demokratların önde gelen bağışçılarına yönelik baskıyı artırıyor. Bu listenin başında, Trump'ın ABD'deki şiddet içeren protestoları desteklediği gerekçesiyle yargılanması gerektiğini savunduğu George Soros ve oğlu Alex Soros var. Adalet Bakanlığı, Soros'un yardım organizasyonlarının soruşturulması için talimatı vermişti. Wall Street Journal'daki "Soros, Trump yönetimiyle savaşa nasıl hazırlanıyor?" başlıklı habere göre Soros'un avukatları soruşturmaya yanıt vermek üzere dilekçeler hazırlamaya başladı.

SUİKAST ALARMI

Trump'ın uçağının yakınında şüpheli yapı tespit edilmesinin ardından güvenlik artırıldı. FBI Direktörü, Trump'ın uçağının kalkış yaptığı alana "doğrudan görüş açısına sahip" bir av kulesi tespit edildiğini kaydetti.