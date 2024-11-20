Trump, Starship roketinin fırlatılmasını Musk’la izledi

TRUMP DENEME İÇİN TEXAS 'A GİTTİ

Öte yandan, denemeye ABD Başkanı seçilen Donald Trump da katıldı. Günün erken saatlerinde sosyal medya üzerinden SpaceX şirketinin sahibi olan Elon Musk'a şans dileyen Trump, "Sadece uzaya gönderilen değil, şimdiye dek yerden kaldırılan en büyük nesnenin fırlatılışını izlemek üzere büyük Texas eyaletine gidiyorum" ifadelerini kullandı.