Trump suç savaşını genişletiyor: Chicago ve New York’ta sert önlemler yolda

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’daki suçlulara savaş açmıştı ve bölgede sıkı bir güvenlik uygulamasını hayata geçirmişti. Cumhuriyetçi liderin Chicago ve New York’ta da benzer bir mücadeleye girişeceği bildirildi.

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 12:06

The New York Times'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte suçla mücadele kapsamında Chicago ve New York'ta nasıl bir model benimseyeceğine ilişkin konuştu. Trump, Washington'da Ulusal Muhafızların konuşlandırılması ve polis gücünün federal yönetim altına alınmasının "şehrin temizlenmesine katkıda bulunduğunu" savunarak, Chicago ve New York için de benzer bir suçla mücadele modeli uygulayacağına işaret etti. Chicago'yu "karmaşık" olarak nitelendiren Trump, "Bence sıradaki hedefimiz Chicago olacak, sonra da New York'a yardım edeceğiz." ifadesini kullandı.

TRUMP'IN ETKİ ALANI Washington'un bir eyalet değil federal bölge olması, Trump'ın Washington'da diğer şehirlere kıyasla daha fazla kontrole sahip olabileceği anlamına geliyor. Home Rule Act (Yerel Yönetim Yasası), Başkan'ın acil durum olarak nitelendirdiği durumlarda Washington'ın polis gücünü geçici olarak kontrol etmesine izin verirken, diğer şehirler için benzer yasalar mevcut değil. Ayrıca Trump Washington'daki Ulusal Muhafızları kontrol etme yetkisine sahipken, genellikle diğer bölgelerde valiler kendi eyaletlerindeki Ulusal Muhafızları komuta ediyor.