Trump suçlu bulundu: ‘Seçimlere müdahale’ davası raporu yayınlandı

ABD Adalet Bakanlığı, eski Özel Yetkili Savcı Jack Smith'in hazırladığı, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump aleyhindeki 2020'deki "başkanlık seçimlerine müdahale" davasının bulgularını kapsayan raporu kamuoyuyla paylaştı.

CNN'in haberine göre, 130 sayfalık raporda 2020'deki başkanlık seçimine ilişkin yürütülen soruşturmanın detaylarına yer verildi.

Raporda, Trump'ın "halkın iradesini yıkmaya çalıştığı ve seçim sonuçlarını değiştirmek için uğraştığı" değerlendirmesi yer aldı.

2020'deki başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmelere yer verilen raporda, "Trump, seçimi kaybettiğinde ve yasal yollara başvurmanın başarısızlıkla sonuçlanacağını anladığında, iktidarı elinde tutmak için çok sayıda suç teşkil eden girişimde bulundu." ifadeleri yer aldı.

Raporda "Ülkedeki demokratik süreç 130 yılı aşkın süredir barışçıl ve düzenli şekilde işlemekteydi, ta ki Trump tarafından bozulana kadar." vurgusu yapıldı.

Öte yandan Trump, rapora ilişkin Truth Social hesabından tepki gösterdi.

Raporu hazırlayanı hedef alan Trump, "Jack Smith, çaresizliğini gözler önüne sermek için sahte bulgularını gece 01.00'de yayınladı." ifadelerini kullandı.