Trump suikastı raporu yayınlandı: Güvenlik güçleri hatalı

ŞÜPHELİ ŞAHIS BİLDİRİLMEDİ

Gizli Servis ve diğer güvenlik kurumları arasında net bir emir komuta zinciri bulunmadığı kaydedilen raporda, suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un Trump'a ateş ettiği binanın da güvenlik planlamasına dahil edilmediği aktarıldı.

Gizli Servis'in saldırı olmadan yaklaşık 2 dakika önce ateş açılan binanın çatısında bir şüpheli olduğuna yönelik ihbar aldığı belirtilen raporda, Crooks ateş etmeden yaklaşık 22 saniye önce ise yerel polis memurunun telsiz üzerinden söz konusu binanın çatısında silahlı biri olduğuna dair uyarı gönderdiği ancak bu uyarının Gizli Servis çalışanlarına iletilmediği aktarıldı.

21 Eylül'de yayımlanan Gizli Servis raporunda da Trump'a yönelik temmuz ayındaki suikast girişimi öncesi hem federal hem de yerel kolluk kuvvetlerinde kusurlar saptanmış, yerel kolluk kuvvetleriyle yaşanan iletişim kopukluklarının, Gizli Servis'in performansını olumsuz etkilediği ortaya çıkmıştı.