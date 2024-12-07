Trump: "Suriye bizim sorunumuz değil! ABD müdahil olmamalı

Eski Başkan Barrack Obama'nın zamanında kırmızı çizgileri koruyamadığı için Rusya'nın dahil olduğunu belirten Trump, "Şimdi onlar da (Ruslar) tıpkı Esed'e olacağı gibi dışa itiliyorlar. Bu onlar için kötü bir şey de değil. Rusya için Suriye'nin Obama'nın aptal olduğunu ortaya koymak dışında çok bir faydası zaten yoktu." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, "Her türlü, Suriye darmadağın ve bizim dostumuz değil. ABD'nin hiç bulaşmaması gerekir. Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın." vurgusunda bulundu.