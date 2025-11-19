Trump, Suudi Arabistan’ı "NATO Üyesi Olmayan Önemli Müttefik" olarak tanıdıklarını açıkladı!

TRUMP'TAN GAZZE VURGUSU

Konuşmasında Gazze'de sağlanan ateşkese de dikkati çeken ABD Başkanı, Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu bölgeden birçok ülkenin katkılarıyla "savaşın" sona erdiğini ve şimdi artık Gazze'yi bu ülkelerin de katkılarıyla yeniden kalkındıracaklarını ifade etti. Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen ve Gazze'de "Barış Kurulu"nun kurulmasına imkan veren karara atıf yaparak, "Bu noktaya ulaşmak onlarca yıl sürdü ama artık mükemmel bir noktaya çok yaklaştık. Hemen herkes Orta Doğu'da yaşananların bir mucize olduğunu söylüyor." yorumunu yaptı. ABD Başkanı, Suudi Arabistan'ın da bu kurulda olmasını istediğini belirtti. Gazze'de yaşayan Filistinlilerin artık daha güvende olduğunu savunan Trump, "Gazze'de yaşayan tüm insanlara, Gazze sakinlerine de teşekkür etmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi onlar evlerine geri dönmeye başladılar ve bugün daha önce hiç olmadığı kadar güvende olduklarını söylediler." diye konuştu.