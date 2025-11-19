Trump, Suudi Arabistan’ı "NATO Üyesi Olmayan Önemli Müttefik" olarak tanıdıklarını açıkladı!
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ı, "NATO Üyesi Olmayan Önemli Müttefik" olarak tanıdıklarını ve iki ülke arasında "stratejik savunma anlaşması" imzaladıklarını açıkladı. Trump, 1 trilyon dolarlık yatırım sözü için Muhammed Bin Selman’a teşekkür ederken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen ve Gazze Barış Kurulu’na Suudi Arabistan’ın da olmasını istediğini belirtti.
ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onuruna Beyaz Saray'da verdiği akşam yemeğinde iki ülke arasındaki ilişkilerin bu ziyaretle güçlendiğine dikkati çekti. Trump, burada yaptığı konuşmada, yemeğe katılan bazı önemli isimleri zikrederken halen Suudi Arabistan'da oynayan ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya katılımı için ayrıca teşekkür etti.
ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan olarak ABD'ye yapacaklarını açıkladığı 1 trilyon dolarlık yatırım sözü için Muhammed bin Selman'a teşekkür etti. ABD Başkanı, iki ülke arasındaki savunma ve askeri alanda imzalanan işbirliği anlaşmalarına vurgu yaparak, "Bunu burada ilk kez açıklıyorum. Suudi Arabistan'ı resmi olarak NATO Üyesi Olmayan Önemli Müttefik olarak tanımlıyoruz. Bu onlar için çok önemli bir şey." ifadesini kullandı. Suudi Arabistan'ın ABD'den yaklaşık 140 milyar dolarlık silah, mühimmat ve savunma alanında hizmet satın alacağını ve bunun binlerce Amerikalı için yeni istihdam anlamına geldiğini aktaran Trump, bu yatırım vaadinden dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.
Trump, milyarlarca dolarlık yeni silah alımları için, "Bu, her iki ülkeyi de daha güvenli hale getirecek ve Suudi krallığının Orta Doğu'da istikrar ve güvenliğin temel gücü olarak rolünü pekiştirecektir." değerlendirmesini yaptı. Suudi Arabistan ile bugün "stratejik savunma anlaşması" imzaladıklarını belirten Trump, bunun hem Washington hem de Riyad için önemli bir kazanım olduğuna işaret etti.