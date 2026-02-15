Trump tarih vererek duyurdu: Gazze Barış Kurulu üyeleri ile bir araya geleceğim
ABD Başkanı Donald Trump Gazze Barış Kurulu üyeleri ile Washington’da bir araya geleceğini duyurdu. Trump konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “19 Şubat 2026'da, Washington DC'deki Donald J. Trump Barış Enstitüsü'nde Barış Kurulu Üyeleriyle tekrar bir araya geleceğim.” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump Gazze Barış Kurulu üyeleri ile Washington'da bir araya geleceğini duyurdu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Kurulu'nun sınırsız potansiyeli var. Geçen Ekim ayında, Gazze'deki çatışmaya kalıcı bir son verme planını yayınladım ve vizyonumuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından oybirliğiyle kabul edildi.
"5 MİLYAR DOLARDAN FAZLA KAYNAĞI AÇIKLAYACAĞIZ"
Kısa bir süre sonra, rekor hızda insani yardım sağladık ve hayatta olan ve olmayan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağladık. Geçen ay, yirmi dört seçkin Kurucu Üye, resmi kuruluşunu kutlamak ve Gazze'deki siviller için ve nihayetinde Gazze'nin çok ötesinde dünya barışı cesur bir vizyon sunmak üzere İsviçre'nin Davos kentinde benimle bir araya geldi.
19 Şubat 2026'da, Washington DC'deki Donald J. Trump Barış Enstitüsü'nde Barış Kurulu Üyeleriyle tekrar bir araya geleceğim ve burada Üye Devletlerin Gazze'deki insani yardım ve yeniden yapılanma çabalarına 5 milyar dolardan fazla kaynak ayırdığını ve Gazzeliler için güvenlik ve barışı sağlamak üzere Uluslararası İstikrar Gücü ve Yerel Polise binlerce personel tahsis ettiğini açıklayacağız. Çok önemli olarak, Hamas, Tam ve Acil Silahsızlanma taahhüdünü yerine getirmelidir. Barış Kurulu, tarihin en etkili uluslararası kuruluşu olacağını kanıtlayacak ve onun başkanlığını yapmaktan onur duyuyorum." ifadelerine yer verdi.