Trump tarih vererek duyurmuştu: İran yalanladı! "Nihai anlaşma aşamasına henüz geçilmedi"

İran ve ABD arasındaki müzakerelerde belirsizlik sürerken, İran'dan müzakerelere ilişkin açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, önümüzdeki günlerde ABD ile herhangi bir düzeyde müzakere toplantısı planlanmadığını açıkladı. Bekayi, Tahran'ın şu anki önceliğinin Mutabakat Zaptı hükümlerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak ve bu düzenleme kapsamındaki taleplerini takip etmek olduğunu belirtti.

"PETROL SATIŞI VE DONDURULAN VARLIKLAR TAKİP EDİLİYOR" Mutabakat Zaptı'nın maddelerine ilişkin teknik detayları paylaşan Bekayi, ABD'nin petrol satışlarını kapsayan 10'uncu maddeye bağlı gerekli lisansları çıkardığını ve İran'ın bu lisansların fiilen uygulanmasını takip ettiğini aktardı.

İRAN HEYETİ KATAR'I ZİYARET EDECEK, ABD İLE GÖRÜŞME OLMAYACAK



İran'ın yurt dışında dondurulan varlıklarının serbest bırakılmasını içeren 11'inci maddenin uygulanması için de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bekayi, bu kapsamda İranlı uzmanlardan oluşan bir heyetin bu hafta sonuna doğru Katar'ın başkenti Doha'ya gideceğini duyurdu. Bekayi, ABD'li temsilcilerin Doha'ya yapacağı muhtemel ziyaretlerin İran heyetinin programıyla bir ilgisi bulunmadığını, kendi heyetlerinin sadece 11'inci madde dahil Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasını denetlemek için orada olacağını vurguladı.

"NİHAİ ANLAŞMA AŞAMASINA HENÜZ GEÇİLMEDİ"



İran ve ABD'nin henüz nihai bir anlaşmayı müzakere etme aşamasına gelmediğinin altını çizen Bekayi, Mutabakat Zaptı'nın 13'üncü maddesine değinerek, bu madde uyarınca nihai anlaşma görüşmelerinin başlayabilmesi için öncelikle 1, 4, 5, 10 ve 11'inci maddelerin uygulanmaya başlanması ve bu hükümlerin kesintisiz şekilde yürütülmesi şartı bulunduğunu sözlerine ekledi.

İRAN'IN DOHA BÜYÜKELÇİLİĞİ TRUMP'I YALANLADI



İran'ın Doha Büyükelçiliği ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran tarafının görüşmek istediği ve "Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek" yönündeki açıklamalarını yalanlayarak, Doha'da iki ülke arasında bir görüşme için henüz hiçbir hazırlığın başlamadığını duyurdu. Büyükelçilik, "Şu ana kadar bu konuya ilişkin tarafımıza iletilmiş hiçbir resmi bilgi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör