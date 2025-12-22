ABD Başkanı Donald Trump, TASC Danışma Kurulu Üyesi Haydar Çolakoğlu’nu kabul etti

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın diplomatik temaslarıyla her geçen gün daha da güçlenirken, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar hedefine ulaşması için yoğun çalışmalar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, her fırsatta Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve ticaretin artırılmasına yönelik mesajlar vermeye devam ederken, Washington D.C.'de Turkish American Steering Committee (TASC) Danışma Kurulu Üyesi Haydar Çolakoğlu'nu kabul etti.

Gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere ait genel değerlendirmelerde bulunulurken, Çolakoğlu, Trump'a dünya genelindeki 8 savaşı sona erdirerek barışa katkı sağladığı için teşekkür etti.

TÜRKİYE YÜZYILINDA 100 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ

Çolakoğlu, Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkartılması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda yapılan kurumsal ve bireysel çalışmaları ABD Başkanı Donald Trump'a aktardı.

Trump, Çolakoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Turkish American Steering Committee (TASC) Danışma Kurulu Üyesi Haydar Çolakoğlu'na ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtirken, Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların daha da artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Trump, ayrıca görüşmede Türkiye'ye selamlarını iletti.