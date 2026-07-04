Trump "temaslar çok iyi gidiyor" demişti! İran-ABD müzakeleri için tarih verildi: Üç temel başlık konuşulacak
Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya haber kanalı, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin yeni turunun 11 Temmuz'da Pakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini öne sürdü. Kaynaklar, İran'ı temsil edecek heyetin seviyesine henüz karar verilmediğini, bu kararın ise ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ali Hamaney’in cenaze töreninin tamamlanmasının ardından netleşeceğini belirtti.
Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya haber kanalı, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin bir sonraki turuna ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.
PAKİSTAN EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Haberde, Pakistan'ın taraflar arasında kalıcı bir anlaşmaya varılmasına yönelik diplomatik temaslar kapsamında 11 Temmuz'da yeni bir görüşmeye ev sahipliği yapmasının beklendiği öne sürüldü.
ÜÇ TEMEL BAŞLIK GÜNDEMDE
Habere göre görüşmelerde, Tahran yönetimine yönelik ABD yaptırımları, İran'ın dondurulan varlıkları ile ülkenin nükleer programı olmak üzere üç temel başlık masaya yatırılacak.