Trump "temaslar çok iyi gidiyor" demişti! İran-ABD müzakeleri için tarih verildi: Üç temel başlık konuşulacak

HAMANEY'İN CENAZE TÖRENİ SONRASI NETLEŞECEK

Kaynaklar, İran'ı temsil edecek heyetin seviyesine henüz karar verilmediğini, bu kararın ise ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin tamamlanmasının ardından netleşeceğini belirtti.



Söz konusu iddia, Washington ile Tahran arasında aylardır Pakistan ve Katar gibi arabulucu ülkeler üzerinden sürdürülen dolaylı diplomatik temasların devam ettiği bir dönemde geldi. Taraflar, hem bölgede yükselen gerginliği kontrol altına almayı hem de İran'ın nükleer programına ilişkin bir mutabakata varılmasını hedefliyor.