Trump topu Ukrayna ve Avrupa’ya attı

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'nın Anchorage kentinde Ukrayna gündemiyle bir araya geldiği tarihi görüşmenin yankıları sürüyor. Yaklaşık üç saat süren görüşmenin ardından taraflar görüşmenin iyi geçtiği yönünde açıklamalarda bulundu. Putin, "Trump ile vardığımız anlayışın hedefe ulaşmamıza ve Ukrayna'da barışın sağlanmasına yol açacağını umuyorum" dedi. Amerikan Fox News kanalına değerlendirmelerde bulunan Trump, "Birçok konuda anlaşmaya varıldı, çok fazla değil, bir veya iki önemli konu var halledilmesi gereken ama bence bunlar çözülebilir" ifadelerini kullandı.

HEDEF SAVAŞI BİTİRMEK

Trump, zirveden sonra yaptığı açıklamada önceliğin artık Avrupalı liderlerin ısrar ettiği 'geçici bir ateşkes' değil savaşı kalıcı bir anlaşmayla tamamen çözecek hamleler olacağını vurguladı. Truth Social'daki paylaşımında Trump, "Zirveyi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, birkaç AB lideri ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştüm. Rusya ile Ukrayna arasındaki korkunç savaşı sona erdirmenin en iyi yolunun, savaşı sona erdirecek bir barış anlaşmasına doğrudan gitmek olduğuna ve çoğu zaman işe yaramayan sıradan bir ateşkes anlaşmasına varmak olmadığına herkes karar verdi" dedi.

ZELENSKİ ABD YOLCUSU

Putin ile Zelenski arasında bir görüşme yapılabileceğine işaret eden Trump, "Zelenski ile Putin arasında ve benim de katılacağım bir toplantı düzenlenecek. Eğer isterlerse, bir sonraki toplantıda ben de orada olacağım" diye konuştu. Bundan sonraki süreçte Zelenski ve Avrupalı liderlerin devreye girmesi konusunda ise Trump, "Şimdi bunu halletmek tamamen Zelenski'ye bağlı. Avrupa ülkeleri de biraz müdahil olmalı ama bu Zelenski'ye bağlı" dedi. Zelenski'nin pazartesi günü Trump ile görüşmek üzere Washington'a gideceğini duyurmasının ardından, Trump "her şey yolunda giderse" Putin ile bir görüşme ayarlanacağını aktardı. Öte yandan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, zirvede, Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesi için yapılacak müzakerelerde sonuçlara ulaşma sorumluluğunu doğrudan Kiev ve Avrupa'ya yüklediğini belirtti. Slovakya, Macaristan ve Hindistan dahil birçok ülke ise Alaska'daki zirveyi Ukrayna krizinin çözümünde öremli bir adım olarak niteledi.

AB'DEN ÜÇLÜ ZİRVE ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve Finlandiya liderleri, Alaska zirvesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Ukraynalı mevkidaşları Volodimir Zelenski'nin katılımıyla üçlü zirve çağrısı yaptı. Gönüllüler Koalisyonu olarak diplomatik çözüm ve güvenlik garantileri konusunda aktif rol oynamaya hazır olduklarını bildirdiler. "Başkan Trump ve Başkan Zelenski ile Avrupa desteğiyle üçlü bir zirve için çalışmaya hazırız" ifadesine yer verildi.

AB liderleri, Alaska zirvesinin ardından varılacak herhangi bir diplomatik çözümde Ukrayna ve Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruyan güçlü güvenlik garantilerinin esas olduğunu vurguladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Trump'ın çabaları bizi Rusya'nın Ukrayna'daki yasadışı savaşını sona erdirmeye her zamankinden daha fazla yaklaştırdı" ifadesini kullandı. Starmer, "Hepimiz bir sonraki aşamayı desteklemeye hazırız" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı sürdüğü ve kalıcı barış sağlanmadığı sürece Rusya'ya baskı yapılması gerektiğini ifade etti.

SAVAŞ YANLISI MEDYA ZİRVEYİ ELEŞTİRDİ: AMATÖR DİPLOMASİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birçok başlıkta ilerleme kaydedildiğini ancak hâlâ çözülmesi gereken konular olduğunu açıkladığı Alaska zirvesini "başarısız" gören Avrupa basını, ateşkes kararı çıkmayan zirveden geriye cevaptan çok soru kaldığını vurguladı. İspanyol basını, zirvenin başarılı olmamasının nedenini "Trump'ın amatör diplomasisi" olarak gösterdi. Fransız Le Monde, herhangi bir somut anlaşmaya varılmadığını vurguladı. İngiliz The Times gazetesinin haberinde ise iki liderin arkalarında cevaplardan çok sorular bıraktığını kaydetti. Rus basını ise daha olumlu yaklaşarak iki liderin Ukrayna'da barışın sağlanmasıyla ilgili pek çok konuda anlaştığını kaydetti.

TÜRKİYE BARIŞA KATKI SAĞLAMAYA HAZIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alaska zirvesi ile ilgili olarak Türkiye'nin barışa katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zirveyi memnuniyetle karşıladığını ve görüşmelerin Rusya- Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırdığını ifade eden Erdoğan, "Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır" ifadesini kullandı.