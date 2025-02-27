Trump trans bireylerin ordudan atılmasını istemişti: Pentagon 30 gün süre verdi

ABD Savunma Bakanlığı, ordudaki transseksüel askerlere ilişkin bir bildiri yayınladı. 26 Şubat tarihli bildiride transseksüel askerlerin 30 gün içinde tespit edilmesine yönelik prosedür oluşturulacağı, ardından muafiyet almadıkları takdirde 30 gün içinde ordudan çıkarılacağı ifade edildi.

Bildiride, "ABD hükümetinin politikası, askerlerin hazırlığı, uyumu, dürüstlüğü, alçakgönüllülüğü, tekdüzeliği ve bütünlüğü için yüksek standartlar belirlemektir. Cinsiyet disforisi (cinsel kimlik bozukluğu) tanısı almış, geçmişinde bu hastalıkla uyumlu semptomlar gösteren veya bu hastalığa yakalanmış askerler ordudan çıkarılmak üzere işleme alınacaktır. Savaşma yeteneklerini doğrudan destekleyen bir askerin tutulmasında bir çıkar olması durumunda vaka bazında muafiyet verilebilir" ifadeleri kullanıldı.

Muafiyetin yalnızca ordunun savaşma yeteneklerini doğrudan destekleyen askerin tutulmasında bir çıkar olması durumunda verileceği kaydedildi. Transseksüel askerlerin muafiyet için ayrıca cinsiyetiyle ilgili 36 ay boyunca klinik olarak önemli bir sıkıntı yaşamamış olması gerektiği belirtildi.

Daha önce trans bireylerin orduya katılmasına izin verilmeyeceğini ve askerlerin cinsiyet geçişiyle ilgili prosedürleri gerçekleştirmesinin veya bunun kolaylaştırılmasının durdurulacağını belirten Pentagon, bildiride söz konusu yasağın halihazırda görev yapan ordu mensuplarını da kapsayacak şekilde genişletildiğini vurguladı.