SON DAKİKA| Trump: Türkiye’ye gidebilirim Putin benim de katılmamı istiyor

Son Dakika: Dünya İstanbul'da gerçekleşecek Rusya Ukrayna barış müzakerelerine kilitlendi. Görüşmelere ABD, Ukrayna ve Rusya'da heyetlerin gelmesi bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmelere katılıp katılmayacağı merak konusu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Ankara'ya geleceğini, eğer Putin Türkiye'ye gelirse İstanbul'a geçeceğini bildirdi.

Cumhuriyetçi lider Trump, Katar'a giderken Air Force One uçağında konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ziyaretim kapsamında Türkiye'ye gidebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor." ifadelerini kullandı.