SON DAKİKA| Trump: Türkiye'ye gidebilirim Putin benim de katılmamı istiyor
Dünya gözünü İstanbul’da gerçekleşecek Rusya Ukrayna barış müzakerelerine çevirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmelere katılıp katılmayacağı belirsizliğini korurken, ABD Başkanı Donald Trump, “Türkiye’ye gelebilirim, Putin benim de zirveye katılmamı istiyor” ifadelerini kullandı.
Son Dakika: Dünya İstanbul'da gerçekleşecek Rusya Ukrayna barış müzakerelerine kilitlendi. Görüşmelere ABD, Ukrayna ve Rusya'da heyetlerin gelmesi bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmelere katılıp katılmayacağı merak konusu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Ankara'ya geleceğini, eğer Putin Türkiye'ye gelirse İstanbul'a geçeceğini bildirdi.
Cumhuriyetçi lider Trump, Katar'a giderken Air Force One uçağında konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ziyaretim kapsamında Türkiye'ye gidebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor." ifadelerini kullandı.
PUTİN'İN GELİP GELMEYECEĞİ BELİRSİZ
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in İstanbul'daki barış müzakereleriyle ilgili teklifinin geçerli olduğunu belirterek, "Rus heyeti, Ukrayna heyetini yarın İstanbul'da bekleyecek." dedi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine katılacak Rus heyetinin kimlerden oluşacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, şunları kaydetti:
"Devlet Başkanından bu konuda talimat geldiğinde açıklayacağız. Şimdilik bu yönde bir talimat yok. Putin'in 11 Mayıs'taki açıklamaları geçerliliğini koruyor. Rus heyeti, Ukrayna heyetini yarın İstanbul'da bekleyecek."