Trump, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasının yakında imzalanacağını duyurdu!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna sürecini değerlendirerek, Putin ve Zelenskiy ile görüştüklerini ve bu savaşın sona erdiğini görmek istediklerini anlattı. Öte yandan Trump, "Kısa bir süre içerisinde Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız." dedi.

Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 00:52

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde, Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, "Ukrayna ve Rusya ile ilgili olarak çok iyi durumdayız.

Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ve Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile görüştük, bu savaşın sona erdiğini görmeyi çok istiyoruz ve bu konuda oldukça iyi gidiyoruz." ifadelerini kullandı.