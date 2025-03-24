Trump, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasının yakında imzalanacağını duyurdu!

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya çok yakın olduklarını belirterek, "Şu anda Ukrayna ile bölgelerden, geçici sınır çizgilerinden ve enerji santrallerinin mülkiyetinin ABD'ye geçmesinden bahsediyoruz." dedi. Öte yandan Trump, Abraham Anlaşmalarına atıfta bulunarak, Joe Biden döneminde hiç ilave katılım olmadığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 21:42 Son Güncelleme: 24 Mart 2025 21:54

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. "YAKINDA BU ANLAŞMAYI İMZALAYACAĞIZ" Hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşmelerin çok olumlu seyrettiğini kaydeden Trump, "Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını yaptık, yakında bu anlaşmayı imzalayacağız." dedi. Ukrayna ile yaptıkları görüşmelerin detaylarına girmeyen Trump, özellikle bazı elektrik üretim tesislerinin ABD mülkiyetine geçmesi konusundaki görüşmelerinden bahsetti.

"BÜYÜK BİR NÜKLEER SANTRALİN BİZİM İDAREMİZE GEÇMESİNDEN BAHSEDİYORUZ" Trump, "Şu anda Ukrayna ile bölgelerden, geçici sınır çizgilerinden ve enerji santrallerinin mülkiyetinin ABD'ye geçmesinden bahsediyoruz. Büyük bir nükleer santralin bizim idaremize geçmesinden bahsediyoruz. Bunları şu an (Ukrayna tarafıyla) görüşüyoruz." değerlendirmesini yaptı. ABD'nin nükleer santral idaresi konusunda oldukça tecrübeli olduğunu anlatan Trump, bu tesislerin Amerikan yönetimine geçmesi halinde daha güvende olacaklarını savundu.