Trump: Ukrayna ve Rusya enerji ateşkesinde anlaştı
Ukrayna- Rusya savaşında bir yandan stratejik noktalara yönelik saldırılar sürerken diğer yandan taraflardan dikkat çeken hamleler geliyor. Washington ila Moskova arasındaki enerji anlaşması, "Ukrayna'nın yeni bir başkana ihtiyacı var" diyen ABD Başkanı Donald Trump'ın sert çıkışı ve Rusya'nın yoğun saldırıları sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Rusya'ya açık bir teklifte bulundu. Rus ordusunun son bir hafta içerisinde ülkesine yaklaşık 1450 güdümlü bomba ve farklı tipte 75 füze ve 1640'tan fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini belirten Zelenski, Rusya'nın ülkesindeki enerji altyapısını hedef almayı bırakması halinde Rus petrol rafinerilerine saldırıları durdurmaya hazır olduklarını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump ise Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir "ateşkes sağlandığını" duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Derhal geçerli olmak üzere, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir" ifadesini kullandı.
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