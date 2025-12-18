Trump ulusa seslendi: Tüm yönetimlerden daha fazla olumlu değişimler getirdik

ABD'nin özellikle gümrük tarifeleriyle elini güçlendirdiğine işaret eden ABD Başkanı, attıkları adımlarla "tüm dünyada yeniden saygı duyulan bir ülke" haline geldiklerini söyledi.

Trump, "Son 11 ayda Washington'a, Amerikan tarihindeki tüm yönetimlerden daha fazla olumlu değişimler getirdik. Bunun eşi benzeri görülmemiştir." sözleriyle kendi yönetimini övdü.

Yaklaşık 20 dakika süren konuşmasının büyük bölümünde, ABD'nin eski Başkanı Joe Biden döneminden aldıkları ekonomik tabloyu "düzeltmek ve iyileştirmekle" geçirdiklerini kaydeden Trump, aynı zamanda sınır güvenliğini ulusal bir güvenlik meselesi olarak görüp çok ciddi tedbirler aldıklarını anlattı.

"EKONOMİMİZİ YIKIMIN EŞİĞİNDEN GERİ GETİRİYORUZ"

Göreve geldiğinde enflasyonun 48 yılın, hatta bazılarına göre ülke tarihinin en kötü seviyesinde olduğunu belirten Trump, bunun fiyatların hiç olmadığı kadar yükselmesine neden olduğunu ve milyonlarca Amerikalı için hayatı pahalı hale getirdiğini anlattı.

Kendi yönetimindeki politikaları "Amerika'yı ilk sıraya koymak" şeklinde özetleyen ABD Başkanı Trump, "Amerika'yı yeniden büyük yapıyoruz. 11 ay sonra sınırlarımız güvenli hale geldi. Enflasyon durdu. Maaşlar yükseldi, fiyatlar düştü. Ülkemiz güçlü. Amerika saygı görüyor ve ülkemiz her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri döndü. Dünyanın daha önce hiç görmediği bir ekonomik patlamanın eşiğindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Trump, ülkenin şimdiye kadar yapılmış en kötü ticaret anlaşmalarına da sahip olduğunu ve bu durumu değiştirdiklerine işaret ederek, "Ekonomimizi yıkımın eşiğinden geri getiriyoruz. Son yönetim ve Kongre'deki müttefikleri, hazinemizi trilyonlarca dolar yağmalayarak fiyatları ve her şeyi daha önce hiç görülmemiş seviyelere çıkardı. Bu yüksek fiyatları çok hızlı bir şekilde düşürüyorum." dedi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden dönemindeki otomobil, benzin ve yumurta gibi kalemlerdeki fiyat artışlarından örnekler veren Trump, bunların hepsinin hızla aşağı indiğini kaydetti.

Trump, politikalarının maaşları da hızla artırdığını belirterek, yıllar sonra ilk kez ücretlerin enflasyondan çok daha hızlı yükseldiğini ifade etti.