Trump, ulusal muhafızları geri çekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Chicago, Los Angeles ve Portland şehirlerinde konuşlandırılan ulusal muhafızları geri çekeceğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 04:46

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Chicago, Los Angeles ve Portland'dan ulusal muhafızları çekiyoruz" ifadesini kullanarak, bu şehirlerde ulusal muhafızların bulunmasından dolayı suç oranlarının büyük ölçüde azaldığını savundu.

GÜÇLÜ BİÇİMDE GERİ DÖNECEĞİZ Trump, "Federal Hükümet müdahale etmeseydi Portland, Los Angeles ve Chicago çoktan yok olacaktı. Suç oranları tekrar yükselmeye başladığında, belki de çok daha farklı ve güçlü bir biçimde geri döneceğiz." şeklinde paylaşım yaptı.