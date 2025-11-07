Trump: Uluslararası İstikrar Gücü çok yakında Gazze’de göreve başlayacak
ABD Başkanı Donald Trump’ın Uluslararası İstikrar Gücü’nün çok yakında Gazze’de faaliyet göstermeye başlayacağını açıkladığı bildirildi. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Uluslararası İstikrar Gücü’nün kısa süre içinde Gazze’de göreve başlayacağını belirterek, “Çok yakında. Çok yakında başlayacak. Gazze’de süreç çok iyi gidiyor.” ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray'da Orta Asya ülkeleri liderleriyle düzenlenen C5+1 zirvesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Gazze'deki ateşkes süreci ve barış çabalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"GEÇİCİ DEĞİL, GÜÇLÜ BİR BARIŞ OLACAK"
ABD Başkanı, bölge ülkeleriyle yakın iş birliği içinde olduklarını vurgulayarak, kurulacak koalisyonun 'geçici değil, güçlü bir barış' sağlayacağını söyledi.