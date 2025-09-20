Trump, uyuşturucu taşıyan bir tekneye saldırı düzenlediklerini duyurdu: “3 narko-teröristi öldürdük”

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD ordusunun uyuşturucu taşıyan bir tekneye daha saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırının Karayipler, Orta Amerika ve Güney Amerika'daki ABD askeri kuvvetlerinin komuta ve kontrolünden sorumlu olan Güney Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) görev bölgesinde gerçekleştirildiğini aktaran Trump, "Savaş bakanı, benim emirlerim doğrultusunda SOUTHCOM sorumluluk alanında uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve 'Belirlenmiş Terör Örgütü' ile bağlantılı bir tekneye ölümcül kinetik saldırı emri verdi" ifadelerini kullandı.