Trump ve ABD kurumları karşı karşıya: Musk’a federal mahkeme engeli!

Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), ABD Başkanı Donald Trump'ın isteğiyle federal kurumları denetlemeye başladı.

Trump, Musk'ın, başta ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi çeşitli kalemlerde uluslararası harcamalar yapan kurumlar olmak üzere birçok federal kurumu derinlemesine incelediğini söyledi.

Musk'ın çok iyi bir ekibe sahip olduğunu ve bazı bakanlıklar da dahil olmak üzere bakılması gereken tüm kurumlara verimli olup olmadıkları yönünden bakacaklarını kaydeden Trump, ilk etapta Eğitim Bakanlığı ile Pentagon'a bakacaklarını ifade etti.

Trump, "Elon Musk'a gidip Eğitim Bakanlığı ile Pentagon'u, yani orduyu incelemesini söyledim. Maalesef oldukça kötü şeyler göreceksiniz." değerlendirmesini yaptı.

Bir soru üzerine Trump, Musk'ın asla denetleyemeyeceği federal kurumlar olup olmadığı ile ilgili bir konuşma yapmadıklarını ancak istihbarat birimlerinin bu anlamda değerlendirilebileceğini vurgulayarak, "Eğer yapmam gerekirse kendim yaparım." dedi.

Trump ayrıca, 6 Ocak Kongre baskınına bakan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerini görevden alıp almayacağı konusunda ise bazı FBI yetkililerini "yozlaşmış oldukları için" görevden alacağını söyledi.

"FBI'ın itibarını geri kazandıracağız." diyen Trump, bürodaki "yozlaşmış" çalışanların ayıklanması gerektiğini kaydetti.