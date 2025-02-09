Trump ve ABD kurumları karşı karşıya: Musk’a federal mahkeme engeli!

Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), ABD Başkanı Donald Trump'ın isteğiyle federal kurumları denetlemeye başladı.
Trump, Musk'ın, başta ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi çeşitli kalemlerde uluslararası harcamalar yapan kurumlar olmak üzere birçok federal kurumu derinlemesine incelediğini söyledi.
Musk'ın çok iyi bir ekibe sahip olduğunu ve bazı bakanlıklar da dahil olmak üzere bakılması gereken tüm kurumlara verimli olup olmadıkları yönünden bakacaklarını kaydeden Trump, ilk etapta Eğitim Bakanlığı ile Pentagon'a bakacaklarını ifade etti.
Trump, "Elon Musk'a gidip Eğitim Bakanlığı ile Pentagon'u, yani orduyu incelemesini söyledim. Maalesef oldukça kötü şeyler göreceksiniz." değerlendirmesini yaptı.
Bir soru üzerine Trump, Musk'ın asla denetleyemeyeceği federal kurumlar olup olmadığı ile ilgili bir konuşma yapmadıklarını ancak istihbarat birimlerinin bu anlamda değerlendirilebileceğini vurgulayarak, "Eğer yapmam gerekirse kendim yaparım." dedi.
Trump ayrıca, 6 Ocak Kongre baskınına bakan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerini görevden alıp almayacağı konusunda ise bazı FBI yetkililerini "yozlaşmış oldukları için" görevden alacağını söyledi.
"FBI'ın itibarını geri kazandıracağız." diyen Trump, bürodaki "yozlaşmış" çalışanların ayıklanması gerektiğini kaydetti.
MUSK'IN HEDEFİNDE USAID VAR
Musk son zamanlarda özellikle ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile uğraşıyor.
Musk, USAID'in kapatılması konusunda Trump'la hemfikir olduklarını belirtmişti. Elon Musk, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "USAID bir suç örgütüdür. Artık ölme zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.
Daha önce de USAID hakkında paylaşımda bulunan Musk, ajansı "kötü" ve "Amerika'dan nefret eden radikal solcu Marxistlerin yuvası" olmakla suçlamıştı.
Musk'ın söylemleri sonrası ABD'li Senatör Bernie Sanders, Musk'ın, yalnızca ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) değil milyonları etkileyen diğer programların da "peşine düşeceğini" belirtti.
Dünyanın en zenginlerinden Musk'ın, Donald Trump'ı başkan seçtirmek için milyonlarca dolar bağışta bulunduğunu hatırlatan Sanders, bu sayede Musk'ın da servetinin arttığını vurguladı.
Sanders, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına gelen Musk'ın amacının USAID'i "yok etmek" olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:
"Bugün USAID'in peşine düşüyor. Yarın sizi ve ailenizi etkileyen programların peşine düşecek. Bunlar Medicaid (düşük gelirli bireylere sağlık hizmeti sağlayan program), Medicare (yaşlılar ve engelliler için sağlık sigortası), halk sağlığı merkezleri, eğitim, Pell Hibeleri (düşük gelirli öğrencilere sağlanan eğitim desteği), uygun fiyatlı konutlar olacak."
Sanders, hükümetin yalnızca milyarderlere değil toplumun her kesimi için çalışması gerektiğini belirtti.
MUSK'IN HAZİNE BAKANLIĞI KAYITLARINA ERİŞİMİ ENGELLENDİ
DOGE'nin faaliyetleri tartışmaları beraberinde getirirken, ABD mahkemelerinden Musk'ın hamlelerine yanıt geldi.
ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Paul Engelmayer, DOGE'nin, Hazine Bakanlığının kayıtlarına erişimini engelleme kararı aldı.
Engelmayer, 19 Demokrat başsavcının ABD Başkanı Donald Trump'a dava açmasının ardından ihtiyati tedbir kararı aldığını bildirdi.
Eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından atanan Engelmayer, 20 Ocak'tan bu yana hassas bilgilere erişimi yasaklanan herkesin Hazine Bakanlığının sistemlerinden indirilen tüm materyal kopyalarını derhal imha etmesi gerektiğini belirtti.
Engelmayer'in aldığı karara göre, DOGE'nin milyonlarca Amerikalıya ait sosyal güvenlik ve banka hesap numaraları gibi hassas kişisel verileri içeren Hazine Bakanlığının kayıtlarına erişimi engellendi.
19 Demokrat başsavcı tarafından açılan davanın duruşma tarihi, 14 Şubat olarak belirlendi.
New York'taki federal mahkemede açılan davada Trump yönetiminin, Musk'ın ekibine federal yasaları ihlal ederek Hazine Bakanlığının merkezi ödeme sistemine erişim izni verdiği öne sürülüyor.
Davaya New York, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, North Carolina, Oregon, Rhode Island, Vermont ve Wisconsin'den savcılar dahil oldu.
Davada DOGE'nin Hazine kayıtlarına erişiminin Kongre tarafından tahsis edilmiş fonlara müdahalede bulunabileceği ve bunun da Hazine Bakanlığının yasal yetkisini aşacağı ileri sürülüyor.
DOGE'nin erişiminin federal idare hukukunu ve ABD Anayasası'nın kuvvetler ayrılığı doktrinini ihlal ettiği savunulan davada, Hazine Bakanı Scott Bessent ise Musk'ın DOGE ekibinin ödeme sistemlerine erişimine izin vermek için Bakanlığın kişisel ve finansal bilgileri korumaya yönelik uzun zamandır süren politikasını değiştirmekle suçlanıyor.
"BU BİLGİLERE SAHİP OLMA YETKİSİ YOKTUR"
Davayı açan savcılardan New York Başsavcısı Letitia James, DOGE'nin Hazine Bakanlığının verilerine erişiminin güvenlik sorunlarını ve federal fonların yasa dışı dondurulması olasılığını gündeme getirdiğini ifade etti.
James, Başsavcılık Ofisi tarafından yayımlanan görüntülü mesajda, "Dünyanın en zengin adamı tarafından yönetilen seçilmemiş bir grubun bu bilgilere sahip olma yetkisi yoktur ve bu yetkisiz erişimi, milyonlarca Amerikalının güvendiği ödemeleri, sağlık hizmetleri, çocuk bakımı ve diğer temel programlar için yapılan ödemeleri yasa dışı şekilde engellemek için açıkça aradılar." dedi.
James, Trump'ın Amerikalıların özel bilgilerini istediği kişilere verme yetkisine sahip olmadığını ve Kongre tarafından onaylanan federal ödemeleri kesemeyeceğini söyledi.
Connecticut Başsavcısı William Tong, DOGE'nin Hazine sistemlerindeki bilgilerle ne yaptığının net olmadığını savundu.
Tong, "Bu, Amerikan tarihindeki en büyük veri ihlalidir" görüşünü paylaştı.