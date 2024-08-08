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Giriş Tarihi: 8.8.2024 22:38 Son Güncelleme: 8.8.2024 22:49

Trump ve Harris canlı yayında kozlarını paylaşacak! Tarih netleşti

ABD'de Başkanlık için yarışan Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat aday Kamala Harris, 10 Eylül'de canlı yayında tartışmaya çıkacak.

AA
Trump ve Harris canlı yayında kozlarını paylaşacak! Tarih netleşti

DonaldTrump, Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda merakla beklenen başkan adayları münazaralarına ilişkin değerlendirme yaptı.

TRUMP 3 AYRI SEÇENEK SUNDU

Rakibi Harris'le karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu söyleyen Trump, 4 Eylül'de Fox News, 10 Eylül'de ABC News ve 25 Eylül'de de NBC News kanalında canlı yayın tartışması için anlaştığını ve Harris'ten yanıt beklediğini belirtti.

Başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi JD Vance ile Demokrat Tim Walz'u karşı karşıya getirmesi beklenen bir diğer canlı yayın tartışmasının da CBS News kanalında olacağını ifade eden Trump, Harris'in canlı yayınlarda kötü performans sergilediğini savundu.

HARRİS'İN TARTIŞMAYA KATILACAĞI AÇIKLANDI

ABC News kanalı ise Harris'in 10 Eylül'de yapılacak canlı yayına katılma konusunda mutabık olduğunu duyurdu.

Harris'in Fox News ve NBC News'te yapılması muhtemel canlı yayınlara katılıp katılmayacağı ise henüz açıklanmadı.

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Trump ve Harris canlı yayında kozlarını paylaşacak! Tarih netleşti
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