Trump ve Musk karşıtları sokaklara döküldü

ABD'de, Başkanı Donald Trump ve yakın müttefiki milyarder iş insanı Elon Musk'a karşı ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenlendi. Başkent Washington ve New York başta olmak üzere ülke genelinde "Ellerinizi çekin" adıyla düzenlenen gösterilere on binlerce vatandaş katıldı. Göstericiler, "Trump'ı azledin", "Elon Musk sen hainsin", "Nefreti sınır dışı edin" şeklinde Trump yönetimine ve Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) uygulamalarına tepkilerini dile getirdi. ABD medyası, ülke genelinde 150'den fazla grup tarafından organize edilen bin 200'den fazla değişik noktada gösteri yapıldığını yazdı. Gösterilere katılım için yapılan 600 bine yakın başvuruya işaret edilerek protestoların Trump'ın ikinci başkanlık döneminde şu ana kadar yapılan en büyük gösteriler olduğuna dikkati çekildi.

FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİ

Washington DC'de Kongre binası karşısındaki National Mall alanında toplanan binlerce gösterici, ellerinde Filistin bayrakları, pankart ve dövizlerle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti, Filistin'e destek verdi. Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Soykırıma son", "Trump, Filistin soykırımı hakkında saklanamazsın" şeklinde İsrail'in saldırıları ve Trump yönetiminin İsrail'e verdiği destek aleyhine sloganlar attı.