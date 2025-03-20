Trump ve Zelenskiy arasındaki buzlar eriyor: Görüşmeler olumlu geçti

Dün ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Zelenskiy, Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Zelenskiy, görüşmenin olumlu, anlamlı ve samimi geçtiğini belirterek, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki toplantı için kendisine teşekkür ettiğini söyledi.

Suudi Arabistan'daki toplantının, savaşı sona erdirme çalışmalarına önemli katkı sağladığını aktaran Zelenskiy, ABD ve Ukrayna olarak savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi için ortak çalışma yürütmek konusunda anlaştıklarını ifade etti. Zelenskiy, "Amerika ile Başkan Trump ile ve Amerikan liderliğinde bu yıl kalıcı barışın sağlanabileceğine inanıyoruz" dedi.

Trump'ın kendisine cephede 'koşulsuz' bir ateşkesin uygulanmasını teklif ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Amerikan tarafı ayrıca cephe hattında koşulsuz ateşkesi önerdi ve Ukrayna bu öneriyi kabul etti" ifadelerini kullandı.

ABD ve Ukrayna'nın temsilcilerinin, ateşkesi konuşmak için gelecek günlerde Suudi Arabistan'da bir araya gelmeye hazır olduğunu da belirten Zelenskiy, "Ekipler, daha sonra yapılacak toplantılarda kalıcı barış ve güvenlik garantilerine doğru ilerlemenin tüm gerekli yönleri üzerinde anlaşabilir" açıklamasında bulundu.