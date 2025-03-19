Trump ve Zelenskiy ateşkes sürecini görüştü!

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki liderin telefon görüşmesinin sürdüğünü belirtti. Trump'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından bugün Zelenskiy ile yaptığı görüşmede ateşkes müzakerelerine ilişkin tüm detayların ele alındığı ifade edildi. Görüşmenin ardından Beyaz Saray'ın Trump-Zelenskiy görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapması bekleniyor.

TRUMP GÖRÜŞMEYİ DEĞERLENDİRDİ

ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy ile telefon görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve yaklaşık 1 saat sürdüğünü aktardı. Trump, "Görüşmenin büyük bölümü, Rusya ve Ukrayna'nın talep ve ihtiyaçlarının birbirine yaklaştırılması amacıyla dün (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'le yaptığımız telefon görüşmesine dayanıyordu. Son derece doğru bir yolda ilerliyoruz." ifadelerine yer verdi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un görüşülen hususlara ilişkin detaylı açıklamalar yapacaklarını kaydeden Trump, kısa süre içinde bu detayların paylaşılacağını bildirdi. Trump, dün Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.