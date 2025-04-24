Trump ve Zelenskiy yeniden karşı karşıya: Ya barışı seçer ya da tüm ülkeyi kaybeder

Rusya ile hiçbir bağının olmadığını vurgulayan Trump, "Haftada ortalama 5 bin Rus ve Ukraynalı askerin sebepsiz yere ölümünü durdurmakla çok ilgileniyorum. Zelenskiy'in bugünkü açıklaması, can kayıplarının devam etmesinden başka bir işe yaramayacak ve bunu kimse istemez. Bir anlaşmaya çok yakınız, 'oynayacak kartı kalmayan' adam artık bunu yapmalı. Ukrayna ve Rusya'nın, eğer ben Başkan olsaydım asla başlamayacak olan bu tam ve mutlak karmaşadan kurtulmasına yardım etmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

"ZELENSKİY İLE ANLAŞMAK DAHA ZOR"

Öte yandan Trump, Rusya ile bir anlaşmaya yakın olduklarını, şimdi de Zelenskiy ile anlaşmaları gerektiğini bildirdi.

Cumhuriyetçi lider, "Rusya'nın anlaşmaya hazır olduğunu düşünüyorum. Bence Rusya ile bir anlaşmaya ulaştık, şimdi Zelenskiy ile anlaşmamız gerekiyor. 'Zelenskiy ile anlaşmak daha kolay olur' diye düşünmüştüm, şimdiye kadar daha zor oldu. Ama sorun değil, bence her ikisiyle de anlaşabiliriz." ifadelerini kullanan Trump, savaşın sona ermesinin en büyük amacı olduğunu belirtti.

Bir soru üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan'da değil, ancak ondan kısa bir süre sonra görüşebileceğini kaydeden Trump, Rusya ile anlaşma konusunda daha fazla mesafe katettiklerini vurguladı.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakı konusunda kendisinin nasıl bir politika izleyeceği hususunda bir soruyu yanıtlayan Trump, "Eğer ikisi de mutluysa, ikisi de bir anlaşma imzalamışsa gerisi umurumda değil. Biri favorim değil." değerlendirmesini yaptı.