Trump ve Zelenskiy yeniden karşı karşıya: Ya barışı seçer ya da tüm ülkeyi kaybeder

ABD Basınında Washington’un, Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik planında, Rusya’nın Kırım ilhakını tanıyacağına dair haberler çıkmıştı. Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “Kırım'ın işgalini tanımayacağını” bildirmişti. Bu sözlerden rahatsız olan Cumhuriyetçi lider Donald Trump, Kiev’i sert bir dille eleştirdi ve “Zelenskiy’in, barışı seçmezse tüm ülkeyi kaybedeceğini” belirtti.

Trump ve Zelenskiy yeniden karşı karşıya: Ya barışı seçer ya da tüm ülkeyi kaybeder
AJANSLAR

ABD, geçtiğimiz hafta Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen bir toplantıda Rusya Ukrayna savaşını sona erdirmek için Ukraynalı yetkililere resmi bir teklif sunmuştu.

Washington Post'ta yer alan haberde, teklifin Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınması ve Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını içeren maddelerden oluştuğu kaydedilmişti.

Haberde, bunun karşılığında ise Rusya'nın çatışmaları durduracağı ve savaşın cephe hatlarında sona ermesini kabul edeceği aktarılmıştı.

Trump ve Zelenskiy yeniden karşı karşıya: Ya barışı seçer ya da tüm ülkeyi kaybeder

TRUMP'TAN ZELENSKİY'E SERT ÇIKIŞ

ABD basınında bu haberlerin yayılması üzerine ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'da üç yıldır devam eden savaşı sona erdirme çabaları konusunda çarşamba günü yeniden karşı karşıya geldi. Cumhuriyetçi lider, Zelenskiy'i, Rusya'nın Kırım ilhakını tanımayı reddettiği için eleştirdi.

Trump, Zelenskiy'in ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, Kırım hakkındaki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, The Wall Street Journal'ın ön sayfasında övünerek şöyle diyor: 'Ukrayna, Kırım'ın işgalini yasal olarak tanımayacaktır.' Kırım yıllar önce Başkan Barack Hüseyin Obama'nın himayesinde kaybedilmişti ve şimdi bu açıklama Rusya ile yürütülen barış müzakereleri açısından son derece zararlıdır." ifadesini kullandı.

Trump ve Zelenskiy yeniden karşı karşıya: Ya barışı seçer ya da tüm ülkeyi kaybeder

ABD UKRAYNA'YI UYARDI

Kimsenin Zelenskiy'den Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımasını istemediğini vurgulayan Trump, "Ama eğer Kırım'ı geri istiyorsa, neden 11 yıl önce tek bir kurşun bile atmadan Rusya'ya teslim edildiğinde bunun için savaşmadılar? Ayrıca bu bölge, Obama döneminden çok önce uzun yıllar boyunca Rusya'nın önemli denizaltı üslerine ev sahipliği yaptı" dedi.

Trump, "Zelenskiy'in bu tür kışkırtıcı açıklamaları, savaşı sonlandırmayı zorlaştırıyor. Övünecek hiçbir şeyi yok. Ukrayna için durum kritik. Ya barışı seçebilir ya da tüm ülkeyi kaybetmeden önce üç yıl daha savaşabilir" ifadelerini kullandı.

Trump ve Zelenskiy yeniden karşı karşıya: Ya barışı seçer ya da tüm ülkeyi kaybeder

"OYNAYACAK KARTI KALMAYAN ADAM BUNU YAPMAMALI"

Rusya ile hiçbir bağının olmadığını vurgulayan Trump, "Haftada ortalama 5 bin Rus ve Ukraynalı askerin sebepsiz yere ölümünü durdurmakla çok ilgileniyorum. Zelenskiy'in bugünkü açıklaması, can kayıplarının devam etmesinden başka bir işe yaramayacak ve bunu kimse istemez. Bir anlaşmaya çok yakınız, 'oynayacak kartı kalmayan' adam artık bunu yapmalı. Ukrayna ve Rusya'nın, eğer ben Başkan olsaydım asla başlamayacak olan bu tam ve mutlak karmaşadan kurtulmasına yardım etmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Trump ve Zelenskiy yeniden karşı karşıya: Ya barışı seçer ya da tüm ülkeyi kaybeder

"ZELENSKİY İLE ANLAŞMAK DAHA ZOR"

Öte yandan Trump, Rusya ile bir anlaşmaya yakın olduklarını, şimdi de Zelenskiy ile anlaşmaları gerektiğini bildirdi.

Cumhuriyetçi lider, "Rusya'nın anlaşmaya hazır olduğunu düşünüyorum. Bence Rusya ile bir anlaşmaya ulaştık, şimdi Zelenskiy ile anlaşmamız gerekiyor. 'Zelenskiy ile anlaşmak daha kolay olur' diye düşünmüştüm, şimdiye kadar daha zor oldu. Ama sorun değil, bence her ikisiyle de anlaşabiliriz." ifadelerini kullanan Trump, savaşın sona ermesinin en büyük amacı olduğunu belirtti.

Bir soru üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan'da değil, ancak ondan kısa bir süre sonra görüşebileceğini kaydeden Trump, Rusya ile anlaşma konusunda daha fazla mesafe katettiklerini vurguladı.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakı konusunda kendisinin nasıl bir politika izleyeceği hususunda bir soruyu yanıtlayan Trump, "Eğer ikisi de mutluysa, ikisi de bir anlaşma imzalamışsa gerisi umurumda değil. Biri favorim değil." değerlendirmesini yaptı.