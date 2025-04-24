Trump ve Zelenskiy yeniden karşı karşıya: Ya barışı seçer ya da tüm ülkeyi kaybeder
ABD Basınında Washington’un, Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik planında, Rusya’nın Kırım ilhakını tanıyacağına dair haberler çıkmıştı. Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “Kırım'ın işgalini tanımayacağını” bildirmişti. Bu sözlerden rahatsız olan Cumhuriyetçi lider Donald Trump, Kiev’i sert bir dille eleştirdi ve “Zelenskiy’in, barışı seçmezse tüm ülkeyi kaybedeceğini” belirtti.
ABD, geçtiğimiz hafta Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen bir toplantıda Rusya Ukrayna savaşını sona erdirmek için Ukraynalı yetkililere resmi bir teklif sunmuştu.
Washington Post'ta yer alan haberde, teklifin Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınması ve Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını içeren maddelerden oluştuğu kaydedilmişti.
Haberde, bunun karşılığında ise Rusya'nın çatışmaları durduracağı ve savaşın cephe hatlarında sona ermesini kabul edeceği aktarılmıştı.
TRUMP'TAN ZELENSKİY'E SERT ÇIKIŞ
ABD basınında bu haberlerin yayılması üzerine ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'da üç yıldır devam eden savaşı sona erdirme çabaları konusunda çarşamba günü yeniden karşı karşıya geldi. Cumhuriyetçi lider, Zelenskiy'i, Rusya'nın Kırım ilhakını tanımayı reddettiği için eleştirdi.
Trump, Zelenskiy'in ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, Kırım hakkındaki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, The Wall Street Journal'ın ön sayfasında övünerek şöyle diyor: 'Ukrayna, Kırım'ın işgalini yasal olarak tanımayacaktır.' Kırım yıllar önce Başkan Barack Hüseyin Obama'nın himayesinde kaybedilmişti ve şimdi bu açıklama Rusya ile yürütülen barış müzakereleri açısından son derece zararlıdır." ifadesini kullandı.
ABD UKRAYNA'YI UYARDI
Kimsenin Zelenskiy'den Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımasını istemediğini vurgulayan Trump, "Ama eğer Kırım'ı geri istiyorsa, neden 11 yıl önce tek bir kurşun bile atmadan Rusya'ya teslim edildiğinde bunun için savaşmadılar? Ayrıca bu bölge, Obama döneminden çok önce uzun yıllar boyunca Rusya'nın önemli denizaltı üslerine ev sahipliği yaptı" dedi.
Trump, "Zelenskiy'in bu tür kışkırtıcı açıklamaları, savaşı sonlandırmayı zorlaştırıyor. Övünecek hiçbir şeyi yok. Ukrayna için durum kritik. Ya barışı seçebilir ya da tüm ülkeyi kaybetmeden önce üç yıl daha savaşabilir" ifadelerini kullandı.