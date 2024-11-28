Trump ve Zuckerberg arasındaki buzlar eriyor: Malikanede kritik görüşme

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın, Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ile yemekte bir araya geldiği bildirildi.

CBS News'in haberine göre, Meta sözcüsü yaptığı açıklamada görüşmeyi doğrulayarak, Zuckerberg'in Trump'ın davetine katılmaktan ve gelecek kabine üyeleriyle tanışmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Trump'ın, politikadan sorumlu Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcılığına getireceğini duyurduğu Stephen Miller ise görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Zuckerberg'in diğer tüm yöneticiler gibi Trump'ın ekonomik planlarını desteklemek istediğini bildirdi.

"Zuckerberg'in kendi çıkarları ve gündemi olduğu açık." ifadesini kullanan Miller, Zuckerberg'in Trump ile arasındaki "sorunlu" ilişkiyi düzeltmeye çalıştığını dile getirdi.

Miller, Zuckerberg'in, ABD'nin Trump liderliğindeki "ulusal yenilenme" planını desteklemek istediğini açıkça ifade ettiğini söyledi.