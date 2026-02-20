Trump: ‘Venezuela’dan aldığımız 50 milyon varil petrol yolda’

Georgia eyaletinde bir programda ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, Venezuela'ya petrol konusunda çok yardımcı olduklarını belirtti.

"50 MİLYON VARİL PETROL ALDIK"

Trump, "Onların çok fazla petrolü var, bizim de var ama onlara çok yardımcı oluyoruz. 50 milyon varil petrol aldık, şu anda çok büyük gemilerle Houston'a doğru çok güzel bir şekilde taşınıyor." dedi.

Bunun Venezuela için "harika" olacağına işaret eden Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in "mükemmel" iş çıkardığını ve iyi geçindiğini söyledi.