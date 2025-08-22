Trump Washington’daki güvenlik önlemlerini denetledi: “En iyi başkente sahip olacağız”

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da güvenlik önlemleri ile alakalı yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, “Şimdiye kadarki en iyi başkente sahip olacağız." Değerlendirmesinde bulundu.

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 02:30

Trump, Washington'ın güney bölgesinde bulunan Park Polisi Anacostia Operasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, alınan güvenlik önlemleriyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Trump, kısa süre içinde Washington'ı çok güvenli bir hale getirdiklerini ifade etti.

"EN İYİ BAŞKENTE SAHİP OLACAĞIZ" "Şimdiye kadarki en iyi başkente sahip olacağız." diyen Trump, kentte Ulusal Muhafızların görevlendirilmesi ve polis sayısının düzenlenmesinin ardından kısa zamanda suç oranlarını "ciddi oranda" düşürmeyi başardıklarını anlattı. Kendisinin başkanlık koltuğuna oturmasıyla ABD'nin yeniden "saygı duyulan bir ülke" haline geldiğini savunan Trump, görüştüğü yabancı devlet başkanlarının kendisine sürekli bunu anlattığını söyledi. Ayrıca Park Polisi'ne bağlı parklardaki çimlerin yenileneceğini vurgulayan Trump, "Bu dünyada kimse çimler konusunda benden daha fazla şey bilemez." diyerek, kendisine ait golf tesislerinden örnek verdi.