Trump: Ya anlaşma ya bombardıman
ABD ve İran savaşının akıbeti konusunda belirsizlik sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada İran ile görüşmelerin "çok iyi" ilerlediğini ve tablonun "48 saat içinde" netleşeceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın da "çok yakında açılacağını" kaydetti. Müzakerelerden vazgeçmeleri halinde İran tarafının "sert bir karşılık göreceğini" savunan Trump, "Eğer yine geri adım atarlarsa çok ağır bir darbe alacaklar. Bunu biliyorlar, bunu anlıyorlar. Başka seçeneğim yok" diye konuştu. İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (IRIB) ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde ise İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin varılacak herhangi bir anlaşmanın boğazın derhal açılması anlamına gelmediği belirtildi. Amerika merkezli Axios sitesinde yer alan haberde de ABD, İran ve Umman, Hürmüz'ün açılmasını öngören geçici bir anlaşmaya yaklaştığı kaydedildi.