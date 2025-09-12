Trump Yankees maçında yuhalandı: Tribünlerden tepkiler yükseldi

The Hill gazetesinin haberine göre, takip ettiği Yankees maçında ABD Başkanı Donald Trump'ın stadyum ekranlarında görüntüsünün yansıtılması üzerine tribünlerden hem tezahürat hem de yuhalama sesleri yükseldi.

Karşılaşma öncesinde Yankees oyuncularını soyunma odasında ziyaret eden Trump, maçı Yankees Başkanı Randy Levine ile özel locadan izledi.

Oyuncular, 11 Eylül saldırılarında ilk müdahale ekiplerinin anısına New York İtfaiye Departmanına atfen "FDNY" ve New York Polis Departmanına atfen "NYPD" yazılı şapkalar taktı.