Trump yardımı kesti Avrupa tutuştu

Ukrayna krizi nedeniyle ABD ile Avrupa arasındaki çatlak derinleşirken Washington'un Kiev'e yönelik askeri yardımları durdurma kararı Batı'da büyük korku yarattı. İngiltere, Ukrayna'ya destek mesajı verirken, Fransa, kararın Ukrayna'ya barışı daha da uzaklaştırdığını açıkladı. Polonya Başbakanı Donald Tusk "Bu, Avrupa'yı yüzleşmemiz gereken, çok daha zor bir duruma sokuyor" derken Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen "Karar Avrupa'yı, Ukrayna'ya artık daha fazla şey yapmamız gereken bir duruma sokacak" dedi.

RUSYA KARARDAN MEMNUN

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, Avrupa'nın yeniden silahlanması planı ile 800 milyar euroluk savunma harcamasını harekete geçireceklerini söyledi. Rusya ise ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını kesmesinin barışa en büyük katkı olduğunu kaydetti.

ZELENSKİ'DEN TRUMP'A SICAK MESAJLAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Ben ve ekibim, kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız" dedi. ABD'de 28 Şubat'ta Trump'la yaptığı görüşmenin beklendiği gibi geçmediğini aktaran Zelenski, "Bu şekilde gerçekleşmiş olması üzücü. Şimdi işleri yoluna koyma zamanı. Gelecekteki işbirliği ve iletişimin yapıcı olmasını istiyoruz" diye konuştu.