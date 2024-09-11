Trump yeni canlı yayın tartışması istemiyor

İkinci tartışmayla ilgili açıklamalara Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yanıt veren Trump ise "Boks dünyasında bir boksör dayak yiyip yere serildiğinde ayağa kalkıp yeniden dövüşmek istiyorum diye bağırır. Bu tartışma da öyle geçti. Dün akşam o (Harris) fena halde yenildi. Şimdi neden yeniden rövanş isteyeyim ki?" ifadesini kullandı.

Fox News kanalına da konuşan Trump, dün akşamki tartışma programında Demokrat rakibini net bir şekilde yendiğini ve Harris'in yeni bir tartışma programı önerisine sıcak bakmadığını belirtti.

Harris ile Trump, dün akşam ABC News kanalında yayınlanan ilk ve muhtemelen tek canlı yayın tartışmasında iç politikadan ekonomiye, dış politikadan kürtaj tartışmalarına kadar pek çok konuda görüşlerini ortaya koymuştu.