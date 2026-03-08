Trump yine tehdit etti: İran çok ağır bir darbe alacak
ABD ve İsrail'in İran'a saldırarak başlattığı savaş bugün 9. güne girerken ABD Başkanı Donald Trump kritik açıklamalarda bulundu. Trump, İran Cumhurbaşkanı Mezud Pezekşiyan'ın sözlerine atıfla "İran özür diledi ve Ortadoğu'daki komşularına teslim olup artık onlara saldırmayacağını söyledi" dedi. Trump "Bu vaat sadece ABD ve İsrail'in amansız saldırıları sayesinde verildi" ifadelerini kullandı ve "İran çok sert vurulacak!" dedi. Öte yandan ABD'de yapılan yeni bir anket, Amerikalıların yüzde 56'sının İran'a yönelik saldırılara karşı çıktığını ortaya koydu. Anketlere göre, Avrupalıların çoğunluğu da ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına karşı.