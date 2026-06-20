İsrail basınından flaş iddia! Trump yönetimi İsrail muhalefetiyle temas arayışında

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Trump yönetimindeki bazı yetkililerin, İsrail'de en geç ekim ayına kadar yapılması beklenen seçimler öncesinde muhalefet liderleriyle gayriresmi kanallardan temas arayışında olduğu öne sürüldü. İletişim kurulmak istenen isimlerin başında ise en güçlü başbakan adayları arasında gösterilen eski Başbakan Naftali Bennett ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eyzenkot'un yer aldığı aktarıldı.